MILAN INTER ZHANG / Raggiante per la vittoria della sua Inter nel derby di stasera contro il Milan, il presidente Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E' stato straordinario, complimenti alla suqadra e all'allenatore, sapevamo che era una partita difficile e il Milan era forte. Abbiamo veramente lottato, abbiamo veramente spinto e cercato di vincere.

E' qualcosa che abbiamo meritato la vittoria - le sue parole a 'Sky' - Prima di tutto, sono stati veramente molto concentrati, altrimenti non è possibile giocare in questo modo dopo 48 ore.ha sfruttato tutto il potenziale della squadra, vuol dire che ci stiamo allenando bene.? L'Inter è sempre una famiglia, dobbiamo portare in squadra e in campo energia positiva. Se noi siamo positivi le cose vanno bene, lo abbiamo dimostrato. Lottiamo sempre in qualsiasi situazione, dobbiamo fare questo. Vogliamo dimostrare questa voglia di lottare, questo è il significato dello sport".