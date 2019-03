GENOA JUVENTUS CRISCITO / Insieme al Parma, il Genoa è al momento l'unico club che è riuscito a fermare in casa sua la Juventus. I rossoblù, all'andata, stopparono la corsa dei bianconeri grazie al gol di Bessa e strapparono un clamoroso pareggio a Torino. Per la prima volta la Juve non riuscì a vincere in campionato. E domani gli uomini di Cesare Prandelli potrebbero centrare l'impresa se dovessero riuscire a non perdere: restare imbattuti in entrambe le gare contro Cristiano Ronaldo e compagni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A guidare in campo la squadra di casa ci sarà come sempre Domenico: "Anche all'andata ci davano per spacciati" dichiara a 'La Gazzetta dello Sport' il difensore. "Sappiamo di essere inferiori, ma può succedere di tutto. Non mi aspetto un avversario sazio: per loro ogni gara conta tantissimo, altrimenti non avrebbero vinto sette scudetti di fila". Sui suoi trascorsi bianconeri: "La vittoria del torneo di Viareggio è stata bellissima, meno la seconda esperienza juventina. Rimasi poco tempo, per questo non mi sento un ex". Infine su: "E' un portiere straordinario. Ci sentiamo tutte le settimane, gioca poco per le sue qualità, ma penso che abbia ponderato la sua scelta".