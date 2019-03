CAGLIARI FIORENTINA PIOLI/ Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato della sconfitta della sua Fiorentina con il Cagliari: "Non abbiamo giocato al nostro livello, non siamo stati capaci di allungare la difesa avversaria. Siamo stati determinati anche noi, chiaro che il Cagliari andava molto su Pavoletti, un cross l'abbiamo concesso e loro sono stati più bravi di noi". Per le ultime notizie sulla A---> clicca qui!

Su Terracciano: "L'allenatore dà delle indicazioni ma quando capisci che ci sono delle difficoltà nel costruire cerchi di scavalcare.

Per noi costruire bene è troppo importante e non ci siamo riusciti".

Sulla concentrazione: "Io credo che però è normale che le partite siano così. Dentro la partita ci sono vari momenti da sviluppare e interpretare. Oggi abbiamo avuto un buono approccio, abbiamo provato a farla ma sono stati commessi troppi errori, poi la nostra è una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo e, negli episodi negativi, ci deprimiamo un po' troppo. Sicuramente la giovane età può incidere, ma sono giocatori comunque con esperienza.

Infine: "Ripeto, entrambe le squadre sono state intense, è chiaro che i nostri attaccanti abbiano avuto qualche pallone buono ma stasera non è stata la nostra migliore serata. La sconfitta ci allontana dall'Europa, noi abbiamo spinto tanto da gennaio ad oggi, ora dobbiamo ricaricare le pile e ripartire. Dobbiamo giocare al massimo partita per partita".

