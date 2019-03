Calciomercato, Zidane scatenato: altro colpo in canna per il Real Madrid

CALCIOMERCATO REAL MADRID BRANDT / Il nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane è già nel futuro. Il ritorno del tecnico francese dopo il fallimento di Lopetegui prima e Solari poi ha dato il via alla rifondazione delle 'merengues' che in estate saranno attivissimi sul mercato. Anzi, lo sono già perché dopo l'acquisto ufficiale di Eder Militao dal Porto (50 milioni di euro) stanno già lavorando ad un nuovo innesto.

Lo scrive 'As', secondo cui gli spagnoli si sarebbero attivati sulle tracce di Julian, 22enne centrocampista offensivo del. In scadenza nel 2022, il giocatore nel contratto avrebbe una particolare clausola che gli consentirebbe di liberarsi per soli 25 milioni di euro qualora il club non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League (al momento l'ultimo posto utile è distante 4 punti). Su Brandt però ci sarebbero anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund.