CALCIOMERCATO LAZIO LUCAS LEIVA CATALDI / La Lazio programma il futuro e pensa ai rinnovi di contratto. Nell'agenda del ds Tare ci sono quelli di Lucas Leiva e Cataldi, entrambi in scadenza nel 2020. Il 'Corriere dello Sport' traccia il punto.

Per il brasiliano, c'è un'opzione di rinnovo fino al, l'intenzione è di renderla già effettiva. Da limare la questione economica, Tare potrebbe volare a Londra nei prossimi giorni per parlarne con l'agente del giocatore, Kia. Per quanto concerne Cataldi, nessuna opzione di rinnovo, l'idea di entrambe le parti sarebbe proseguire insieme anche se il giocatore chiede un corposo aumento rispetto ai 600mila euro attualmente percepiti annualmente.