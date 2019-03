CAGLIARI FIORENTINA CONVOCATI PIOLI CHIESA / Buone notizie per Stefano Pioli alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Cagliari. Nella lista dei convocati dall'allenatore della Fiorentina per il match della 'Sardegna Arena' figura anche Federico Chiesa, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lieve infortunio rimediato contro la Lazio.

L'esterno viola sarà regolarmente a disposizione. Ancora out, invece,. Ecco la lista completa:

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Simeone, Muriel

