MILAN ROMAGNOLI / Sembravano aver destato preoccupazione le condizioni fisiche di Alessio Romagnoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il capitano del, stando alle prime indiscrezioni, sembrava non essere al meglio, tanto da svolgere la seduta pomeridiana in modo differenziato . L'allarme però sembra essere rientrato: il difensore ha infatti svolto l'intera seduta in gruppo. Sospiro di sollievo dunque pere i tifosi del Milan in vista del derby contro l'