CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS CONFERENZA / In conferenza stampa, alla vigilia di Salisburgo-Napoli, il numero uno degli azzurri Aurelio DeLaurentiis ha parlato subito del futuro di Lorenzo Insigne, finito al centro di diversi rumors di calciomercato: "Insigne non è sul mercato - ammette De Laurentiis - Non c'è nemmeno una clausola.

Lorenzo non ha prezzo. Giuntoli resterà per altri cinque anni, in tutto nove anni"

ANCELOTTI - "Sono felice di averlo come allenatore, è una persona seria e preparata e se vuole rinnovare ancora io sono pronto. Nel calcio di oggi per competere con le grandi devi investire pesantemente, ma se lo fai rischi di indebitare e io non lo voglio fare"

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui