JUVENTUS ATLETICO CANCELO ALLEGRI / Una serata magica per la Juventus ieri sera nel catino dell''Allianz Stadium'. Atletico Madrid ribaltato dopo il 2-0 in Spagna, con i bianconeri che trascinati da Cristiano Ronaldo continuano il sogno Champions. Non sono mancati però i retroscena nella notte torinese, con un altro portoghese sugli scudi.

Joaosi è infatti reso protagonista di un paio di siparietti curiosi - in campo e fuori - con Massimiliano

Al momento dell'ingresso in campo di Dybala dopo il 2-0, c'è stato un attimo di smarrimento anche per gli stessi giocatori bianconeri sull'assetto tattico con cui disporsi. L'ex Valencia e Inter ha allargato le mani chiedendo al tecnico: "Mister, ma dove gioco?". Cancelo si è successivamente spostato sulla sinistra con Emre Can dalla parte opposta, prima del rigore procurato da Bernardeschi e realizzato dal cecchino Ronaldo. Poi in zona mista Cancelo passando dietro Allegri - impegnato nelle interviste - lo ha salutato in modo scherzoso: "Ciao mister!", con l'allenatore livornese che non ha però fatto una piega continuando a rispondere alle domande dei giornalisti.

