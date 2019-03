CALCIOMERCATO ROMA / Maurizio Sarri il grande favorito per la panchina della Roma nella prossima stagione: nessuna indiscrezione di calciomercato, ma il parere dei bookmaker britannici che danno l'attuale manager del Chelsea come l'allenatore con la quota attualmente più bassa per prendere il posto di Ranieri alla guida dei giallorossi a fine stagione. Per Sarri l'avventura a Londra sembra destinata a finire dopo solo un anno e il suo approdo alla Roma è giudicato molto probabile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A seguire c'è la conferma di Ranieri, mentre come terza opzione troviamo Antonio, con una quota decisamente più alta. Indietro tutti gli altri candidati: da, passando per. Non mancano poi gli outsider come, accostati anche prima dell'esonero di Di Francesco,e Laurent. Presente nelle quote dei bookmakers anche la suggestione, giudicata però anche dagli scommettitori come poco probabile.