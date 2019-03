CALCIOMERCATO JUVENTUS PEPE / Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club francese lo valuta oltre 40 milioni di euro e soltanto qualche giorno fa il presidente disse che costerà tra i 50 e gli 80 milioni di euro. Un prezzo destinato ancora ad aumentare secondo l'allenatore del Lille Cristopheche all'emittente francese 'RMC' ha spiegato: "No so il suo prezzo, non sono un esperto di trasferimenti. Certo se aumenta il suo rendimento da qui alla fine della stagione, aumenterà anche il suo prezzo di trasferimento., Dirti un numeo però è complicato". A farlo ci ha pensato il suo presidente, fissando la base d'asta per il gioiello senegalese.