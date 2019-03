JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE / La Juventus per la rimonta, l'Atletico Madrid per conservare il vantaggio e volare ai quarti di finale di Champions: è la vigilia di Juventus-Atletico Madrid con le due compagini che partono dal 2-0 a favore degli spagnoli maturato al Wanda Metropolitano. Calciomercato.it ha seguito per voi in diretta la conferenza stampa di Diego Simeone.

UN GIORNO DI RIPOSO IN MENO - "Sì potrebbe discutere di questo, ma sono solo chiacchiere. Non vogliamo cercare scuse, in futuro questa parte si può migliorare perché negli altri paesi questa cosa viene seguita molto".

QUALIFICAZIONE - "La qualificazione si decide in due gare, conteranno i dettagli. Il calcio è fantastico per questo: possiamo parlare di ciò che vogliamo ma serve a poco".

ASSENTI - "Gli assenti mi mancheranno tutti quanti, faremo del nostro meglio per supplire a queste defezioni. Nel creare una formazione uno cerca di farlo al meglio usando i calciatori a disposizione. Fallimento se usciamo? Ci sono squadre molto forti, sia noi che la Juve lo siamo. Ma solo una passerà.

Dovremo approfittare dello spazio che avremo a disposizione che sicurmente sarà meno di quello che abbiamo avuto all'andata".

ZIDANE - "Con tutto il rispetto per Zidane, non è pertinente parlare di lui alla vigilia di una partita come Juventus-Atletico".

MORATA - "Come tutti gli attaccanti è importante, danno soluzioni per far venire avanti la squadra e sfruttare gli spazi che una squadra che ti spinge molto può lasciare indietro. Cercheremo di giocare la nostra miglior partita per farli rendere al meglio".

FAVORITI - "Ripeto, sono due partite diverse: è difficile parlare di favoriti, aspettiamo domani".

GODIN VS RONALDO - "Sta bene, oggi si allenerà con il gruppo e credo che domani sarà in campo. Ronaldo? La Juventus è fortissima, con campioni, con uomini che hanno fatto tante battaglie come quello di domani. In avanti ci sono giocatori importanti, servirà grande attenzione da parte nostra".

GESTIONE - "Non mi piace parlare di quello che facciamo, di come gestiamo le partite. Domani in tutto il mondo usciranno articoli su come ha giocato la squadra, fa parte del gioco".

PRECEDENTE RONALDO-IULIANO - "Non parliamo di questo, dobbiamo sapere contro quale squadra dobbiamo giocare che è fortissima".

