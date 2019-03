JUVENTUS-ATLETICO CHAMPIONS APOEL NICOSIA TRAMEZZANI ESCLUSIVO - Dall'ottobre scorso è diventato l'allenatore dell'APOEL Nicosia. L'ennesima esperienza all'estero per Paolo Tramezzani, tecnico giramondo. Dopo gli anni, ricchi di soddisfazioni, come vice di Gianni De Biasi con la Nazionale albanese, l'ex terzino sinistro di Inter e Tottenham si è messo in proprio, per così dire. Due esperienze in Svizzera con Lugano e Sion, prima dell'approdo a Cipro dove sta lottando per la conquista del titolo: "È una bella esperienza in un club importante che ha fatto bene anche a livello internazionale - le parole di PaoloTramezzani, in esclusiva, a Calciomercato.it - C'è una grande passione che si percepisce, il calore dei tifosi... è davvero bello poter competere per vincere. Al momento, siamo secondi in classifica (a due punti dall'Apollon capolista, ndr) e in semifinale della coppa nazionale. I prossimi due mesi saranno importanti e decisivi". CLICCA QUI per tutte le ultime notizie.

Continua Tramezzani: "Ritorno in Italia da allenatore? Cosa succederà, non lo so.

Juventus-Atletico Madrid, Tramezzani sicuro: "Passano i bianconeri"

Sto lavorando per migliorare e gli otto anni vissuti all'estero sono stati, e continuano ad essere, molto importanti. Ad ottobre ho sottoscritto un contratto fino al giugno 2019. Poi, tre settimane fa, la società ha esercitato l'opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione. Mi fa molto piacere avere la fiducia del club. Qui conta vincere, è la cosa più importante. Hanno una grande voglia di arrivare a conquistare traguardi importanti che ti spinge a fare sempre meglio, è una molla in più".

Infine, abbiamo chiesto a Tramezzani un parere sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino. Si parte dal 2-0 per gli uomini di Simeone dell'andata. "La squadra di Allegri ha tutto per poter ribaltare il risultato: personalità, esperienza, qualità individuali, forza e giocatori che possono risolverla in ogni momento. Ha qualcosa in più dell'Atletico che, comunque, concede poco e aggredisce. Sono avversari davvero tosti. Ma sono convinto che la Juve ce la farà a passare il turno. Lo percepisco da come stanno caricando l'ambiente e preparando la partita, dai giocatori all'allenatore passando per società e tifosi. Tutti insieme si può".

