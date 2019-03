p>PARMA GENOA KUCKA / Juraj, autore del gol vittoria in Parma-Genoa, ha analizzato la gara a fine match ai microfoni di 'Sky Sport', spiegando il perché non abbia esultato dopo la realizzazione: "La vittoria era importante, viste le recente sconfitte in casa. Non ho esultato per il rispetto che porto per il: lì sono cresciuto tanto. Ringrazio tutti, anche i tifosi genoani".

