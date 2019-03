ROMA DI FRANCESCO RUDI GARCIA / Anche Rudi Garcia dice la sua riguardo all'esonero di Eusebio Di Francesco.

L'ex allenatore giallorosso, attualmente al, ha dichiarato in conferenza stampa: "Alcuni hanno la memoria corta. Ritengo vergognoso mandare via Di Francesco. Se riesci a portare la tua squadra in semifinale di Champions League significa che sei un grande allenatore. Sfortunatamente, a Roma più che in altri posti, manca la pazienza e la memoria è piuttosto corta. Eusebio avrebbe certamente fatto grandi cose con la Roma se gli fosse stato concesso più tempo".