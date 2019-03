CHIEVO MILAN CONFERENZA GATTUSO TURNOVER / Giornata di vigilia per il Milan Gennaro Gattuso. I rossoneri, che hanno raggiunto il terzo posto dopo una serie di risultati utili consecutivi, sono pronti per la trasferta di Verona. Il mister - in conferenza stampa - presenta il match contro il Chievo, valevole per la .

AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTRARE - "Io conosco tutti i dati del Chievo, è una partita da vincere, dobbiamo fare di tutto per vincere ma non sarà facile. Sta giocando un calcio che mette in difficoltà. Dobbiamo stare molto attenti, ci vuole un grande Milan, che rispetti l'avversario. Se abbiamo la testa che funziona, sappiamo che abbiamo solo da perdere. Ci giochiamo tanto domani. Lasciamo stare il derby, che si prepara da solo"

PAROLE CONTI - "E' quello che mi piace sentire, stare con il muso ci sta ma ci vuole rispetto per i compagni. E' un giocatore importante che prima di farsi male era il terzino della Nazionale, penso che io e il mio gruppo dobbiamo fare le scelte giuste non per simpatia. Bisogna continuare su questa strada..."

TURNOVER - "Se cambiamo è perché se giochi 12-13 partite a tutta poi arrivi che perdi non solo energie ma anche mentalmente. Penso che qualcuno ha bisogno di recuperare"

CORSA CHAMPIONS - "Roma? Mi dispiace per il collega ma devo pensare alla mia squadra e ai problemi che ho... Ranieri? Penso che è un allenatore che ha fatto un miracolo sportivo con il Leicester, ha grande conoscenza anche se è avanti con l'età. Sono contento che è arrivato nel nostro campionato anche se mi dispiace per Eusebio"

FASE OFFENSIVA - "Piatek scatta sempre ma noi spesso lo cerchiamo ma bisogna capire come arrivare al polacco... Valorizzarlo va bene ma non sempre, bisogna giocare anche palla a terra. Suso?Non sta facendo fatica dal punto di vista fisico. Prima parlavate di Calhanoglu, ora di Suso e poi con un altro... Il 35% dei punti sono merito suo, dovete essere obiettivi. Ci sta che abbiamo un momento di appannamento. A livello fisico non ha nulla, Suso per me non è un problema.

Deve farci fare un salto di qualità".

CALDARA - "E' a disposizione, ora vediamo..."

FUTURO COLLEGHI - "Ora tu sei saldo? Se perdo un paio di partite torno in bilico. Non ci casco in questi giochetti, la cosa più importante è il futuro del Milan. Il prossimo anno potrei anche trovarmi in Arabia Saudita, in Spagna o a casa mia... non lo so... devo pensare a domani"

INTER - "Ma secondo te penso agli altri? Io faccio fatica a dormire la notte per guardare a casa mia... Ho tanti giocatori a disposizione e devo cercare di mantere l'ambiente tranquillo. Icardi? Questa situazione ha rafforzato l'Inter ma io penso a casa mia"

CHAMPIONS - "Io da allenatore il senso delle grandezza devo ancora dimostrarlo... In Italia ho una buona media punti, in Europa lascio un po' a desiderare. Quando si indossa questa maglia qua si prova un po' di tensione in più. Non mi accontento! Dobbiamo migliorare entrambe le fasi!"

DERBY - "Per giocare domani non serve pensare al derby. Ci sono tre punti a disposizione sia domani che contro l'Inter, se perdiamo ci fanno a fettine"

MODELLO AJAX - "Mi piacerebbe ma non si può improvvisare. Adottano da tanti anni questo tipo di modello, noi siamo una nazione che il 99 è un ragazzino e loro giocano con un 2001. Si guarda come gioca l'Ajax, la loro costruzione di gioco. E' un qualcosa di interessante"

CALHANOGLU - "Te sei fissato con Calhanoglu! Abbiamo fatot una 50ina di conferenze e su 35 mi hai chiesto di lui, forse ti ricorda qualcuno che da piccolo ti ha picchiato. Domani gioca Laxalt, di Hakan siamo contenti ma domani vediamo... Biglia? Domani vediamo, io mando la gente a spiare gli altri, mica ti do dei vantaggi".

ZAPATA - "So che il Milan ha proposto un anno di contratto, no so altro. Gli mancano due blocchi di lavoro per tornare a disposizione, dalla prossima settimana potrebbe tornare a disposizione".

LAZIO - "Non avevo bisogno di vedere la sfida contro la Roma, io conosco il valore della Lazio, ho sentito tante parole... mi sono tenuto stretto il pareggio"

SCUOLA ATTACANTI POLACCA - "C'è pure la scuola degli esterni offensivi, la scuola polacca è cresciuta tantissimo. Se non sbaglio ci sono più di 18 giocatori polacchi in Italia. E' gente che non si lamenta mai, poche chiacchiere e tanta cultura del lavoro"

