CALCIOMERCATO INTER ATALANTA MANCINI / Tra i migliori giovani della Serie A, Gianluca Mancini prosegue la sua crescita con la maglia dell'Atalanta.

Il giovane difensore, che piace molto all', ha parlato delle voci di mercato che lo circondano: "Credo che non sia giusto esaltare un calciatore quando fa bene o affossarlo se le cose vanno meno bene. Soprattutto dei giovani, si parla troppo. Leggo poco i giornali, non faccio troppo caso alle voci e penso solo ad allenarmi - le sue parole a 'Tuttosport' - Obiettivi? Per la Nazionale serve fare molto bene e giocare partite importanti, sono in Under 21 e penso all’Europeo in Italia: possiamo fare bene".