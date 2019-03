FANTACALCIO SERIE A 27A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Ancora un turno lungo in Serie A. Un turno pronto a mettere in difficoltà tutti i fantallenatori: la 27esima giornata del campionato italiano avrà inizio venerdì alle ore 20.30 con Juventus-Udinese e si chiuderà lunedì con Roma-Empoli. Sabato sarà la volta di Parma-Genoa e Chievo-Milan (ore 20.30). Domenica occhi puntati su Inter-Spal delle 15.00, Sassuolo-Napoli delle 18.00 e Fiorentina-Lazio delle 20.30. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 27a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 27a giornata

Juventus-Udinese venerdì ore 20.30

⚡Hot: Bernardeschi vuole una maglia in Champions! Sì a Can e Mandzukic!

⛔Not: Musso anche con una Juve non titolarissima rischia parechio

⚽Sorpresa: Tocca a Rugani: il gol è sempre nelle sue corde!

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuid; Bernardeschi, Kean, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka

Parma-Genoa sabato ore 18.00

⚡Hot: Inglese, è ora di tornare al gol! Criscito-Bruno Alves: che garanzie!

⛔Not: Radovanovic: i bonus non arrivano!

⚽Sorpresa: Kucka per il classico gol dell'ex!

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouamé; Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Chievo-Milan sabato ore 20.30

⚡Hot: Depaoli può 'salvarsi'! Donnarumma-Piatek in uno stato di grazia!

⛔Not: Suso potete metterlo in panca anche se dovesse giocatore titolare

⚽Sorpresa: Il turnover può rilanciare Castillejo. Sta bene, può stupirvi!

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jarozynski; Rigoni, Leris, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paqueta; Castillejo, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso

Bologna-Cagliari domenica ore 12.30

⚡Hot: Fattore P: Pavoletti vs Palacio! Mbaye stavolta non deluderà

⛔Not: Pisacane: occhio al cartellino!

⚽Sorpresa: Crediamo nel rilancio di Joao Pedro

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Allenatore: Maran.

Frosinone-Torino domenica ore 15.00

⚡Hot: Ciano va messo più di Belotti! Non deluderanno De Silvestri e Izzo

⛔Not: Molinaro non farà valere il fattore ex

⚽Sorpresa: Dal campo o dalla panchina Pinamonti è pronto a metterci lo zampino

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Sammarco, Molinaro; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Baselli, Meitè, Aina; Belotti, Iago. Allenatore: Mazzarri.

Inter-SPAL domenica ore 15.00

⚡Hot: Lautaro in casa è una certezza. Skriniar può tirare fuori il bonus

⛔Not: Lazzari non è ancora al top

⚽Sorpresa: Altro bonus a San Siro per Petagna?

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino, Gagliardini; Politano, Lautaro Martinez, Candreva. Allenatore: Spalletti.

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Sampdoria-Atalanta domenica ore 15.00

⚡Hot: Quagliarella e Zapata bomber assoluti. Ok Murru e Toloi

⛔Not: Masiello non sta brillando in questa stagione

⚽Sorpresa: Colley vuole festeggiare la titolarità con una rete, magari sugli sviluppi di un corner

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ronaldo Vieira; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Masiello, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Sassuolo-Napoli domenica ore 18.00

⚡Hot: Milik cecchino. Berardi sa come far male alle grandi

⛔Not: Evitate Peluso, c'è di meglio

⚽Sorpresa: Callejon è a caccia di continuità

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Fiorentina-Lazio domenica ore 20.30

⚡Hot: Chiesa sempre più uomo squadra. Immobile è tornato!

⛔Not: Qualche dubbio su Marusic

⚽Sorpresa: Bastos, un colosso per Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Chiesa, Muriel. Allenatore: Pioli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Parolo; Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Roma-Empoli lunedì ore 20.30

⚡Hot: Cristante potrebbe ritrovare il gol. Caputo va schierato anche all'Olimpico

⛔Not: Dell'Orco non impeccabile

⚽Sorpresa: chance da titolare per Schick. Chi ci scommette ancora?

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Manolas, Santon; N'Zonzi, Cristante; Zaniolo, Kluivert, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco.

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui