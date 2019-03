PORTO ROMA TOTTI / Porto-Roma, Fazio in tribuna non per scelta tecnica: "Ha avuto un piccolo risentimento al flessore l'altro ieri, quindi abbiamo ritenuto di non rischiarlo dietro anche consiglio dei medici - ha spiegato Francesco Totti ai microfoni di 'Sky Sport' - Modulo? Il mister artirà con la difesa a tre, ma durante la partita è probabile che cambierà ulteriormente.

meglio in una posizione più centrale? Dire ora che ha sbagliato formazione mi sembra esagerato - ha risposto Totti alla domanda-considerazione di Fabioche poi chiede a Totti delle differenze tra giocare e stare in tribuna - In tribuna è dura (ride, ndr), non posso fare niente e penso a quello che sul campo i giocatori potrebbero fare... Rinnovoper altri due anni? Sono contentissimo per lui - ha risposto il dirigente della Roma prima di concludere con una battuta diretta alla, presente in studio - ma anche per Ilaria, così ce l'avrà ancora lontano per un po'...".