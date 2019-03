CALCIOMERCATO MILAN ULTIME / Il calciomercato di gennaio con Piatek e Paqueta ha dato la svolta al Milan che, agganciato il terzo posto in classifica, sulle ali dell'entusiasmo si prepara ad un altro mercato estivo di alto profilo e da protagonista soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. C'è già gran fermento, visto che è in queste settimane che si semina per poi raccogliere in estate. E la dirigenza rossonera ha già bene in mente i piani per il prossimo futuro. Ancora colpi giovani, ma forti e pronti ad esplodere. Com'è stato proprio con Piatek e Paqueta.

Secondo 'Tuttosport' sono quattro i colpi prioritari a cui sta lavorando il Milan.

A partire dal riscatto didal Chelsea: ha convinto tutti, ora si cercherà di trattare con i 'Blues' per ottenere uno sconto rispetto ai 38 milioni di euro stabiliti. L'obiettivo poi sarà quello di inserire in rosa due nuovi esterni offensivi ed un top player. Per le prime caselle restano caldi i nomi di, nonostante il 'caratterino' e le resistenze del Nizza, eche tornerebbe di corsa. Il nome top individuato, invece, rimane quello di Sergej: un anno fa la valutazione della Lazio fece scappare tutti, ma dopo questa stagione si potrebbe prendere a meno (80 milioni?). Occhio poi a quello che potrebbe accadere anche in cabina di regia, dove restano nel mirino