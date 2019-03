SERIE A TORINO CHIEVO COMMENTO / Vince con una buona prestazione nel secondo tempo il Torino di Mazzarri, che stende il Chievo 3-0 dopo una prima parte di gara molto equilibrata e con poche occasioni. Il gol che ha sbloccato la sfida è arrivato al minuto 76 con un bellissimo tiro di Belotti, destro imparabile dai 25 metri che batte un Sorrentino perfetto fino a quel momento. I granata dilagano nel recupero con una sventola di Rincon e Zaza, che ha piegato le mani al portiere clivense col mancino.

Da segnalare tre infortuni (Schelotto, uscito in barella per un problema al ginocchio, Iago Falque e Jaroszyński per problemi muscolari) e, sorprattutto, lo storico record di imbattibilità di, che ha superato il primato di Castellini (517 minuti, ora sono 557) che resisteva dalla stagione 1976/77.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Milan* 48; Inter* 47; Roma* 44; Lazio e Torino* 41; Atalanta 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo* 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese e Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10

*Una partita in più

