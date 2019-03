Lazio-Roma, le formazioni UFFICIALI: fuori un big per parte

p>LAZIO ROMA FORMAZIONI UFFICIALI / Rese note le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, derby di Roma in programma questa sera alle 20:30: Simone Inzaghi, come anticipato da Calciomercato.it , lancia Caicedo in attacco al posto di Immobile, mentre Di Francesco sostituisce Manolas con Juan Jesus al centro della difesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi



ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

