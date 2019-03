CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DOUGLAS COSTA ANDRE SILVA / Sono tante le trattative portate a termine da Milan e Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato e la prossima estate le due società potrebbero ancora tornare a fare 'affari' insieme. E sul tavolo potrebbero finire due calciatori che non sono certamente due inamovibili. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Non lo è di certo André Silva per il Milan, ceduto in prestito al Siviglia in estate. Dopo un ottimo avvio, il portoghese si è 'spento' lentamente e il riscatto da parte del club andaluso si sta facendo sempre più a rischio. Ci vogliono circa 40 milioni di euro da versare nelle casse rossonere. Il Milan potrebbe così ritrovarsi con André Silva in rosa.

Il calciatore difficilmente resterebbe in rossonero, d'altronde i club interessatisi a lui non mancano e tra queste c'è anche la Juventus. I bianconeri da questa estate, grazie all'affare, hanno ottimi rapporti con Mendes, che potrebbe aprire una corsia preferenziale per il club torinese. André Silva giocherebbe così con il suo idolo, che ha spesso speso parole importanti per lui.

Via un portoghese per il Milan, dentro un brasiliano: un'idea di scambio sull'asse Milano-Torino che porterebbe Douglas Costa in rossonero. Leonardo è alla ricerca di un esterno e l'ex Bayern Monaco non è più quel giocatore indispensabile che sembrava l'anno scorso e i numeri di questa stagione parlano chiaro: una sola rete in 24 partite giocate. Douglas Costa potrebbe così rilanciarsi nuovamente con la maglia del Milan. Un'idea che prevedrebbe anche un conguaglio a favore dei bianconeri: il mercato nelle ultime sessioni ha dimostrato che nulla è impossibile, soprattutto quando si siedono al tavolo Milan e Juventus

