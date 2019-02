NAPOLI YOUNES MARIO RUI / Il Napoli torna ad allenarsi: inizia la settimana di lavoro degli azzurri che si concluderà con la sfida di domenica sera contro la Juventus. Gli azzurri recuperano Insigne, squalificato contro il Parma, ma dovranno fare ancora a meno di Albiol, fuori un paio di mesi. Da segnalare il rientro in gruppo di Younes che oggi ha effettuato tutta la seduta al fianco dei compagni di squadra.

Sulla via del recupero anche Mario Rui: per il terzino portoghese prima parte di sessione di allenamento con il resto del gruppo poi lavoro personalizzato come da tabella. Da verificare quindi la condizione dell'exednei prossimi giorni:si è infortunato a inizio febbraio nella gara contro lae potrebbe rientrare a disposizione con la Juventus o nella gara di Europa League del 7 marzo contro il

