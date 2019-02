GENOA PREZIOSI VAR / Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato a margine dell'assemblea di Lega. Ecco quanto raccolto dall'inviato di 'calciomercato.it' sull'errore del Var in Fiorentina-Inter: "È strano che dopo la chiamata del VAR Abisso abbia confermato il rigore: forse non l’ha visto nella maniera giusta, questo vorrebbe dire che il sistema andrebbe rifatto o ripensato. Credo che quando interviene il VAR ci debba essere qualcuno che giudichi.

Preoccupazione? No, Abisso non credo volesse fare un errore così madornale: quando un errore è così grossolano non può essere felice di aver fatto questo errore, al mattino dopo lo guarda con più serenità e si accorge dell’errore fatto. Il problema è che quando interviene la VAR e l’arbitro viene chiamato, evidentemente c’era un dubbio: credo che questo dubbio la VAR stessa poteva fare in modo che non ci fosse. L’arbitro secondo me sbaglia, lo si chiama e gli si dice che non è rigore. Non ci sono altri incontri pianificati, chi non fa non sbaglia”.

Sulla multa presa per le dichiarazioni sugli arbitri: “10mila euro ? Me la son cavata dai, spero che questi soldi vengano presi e usati nel sociale, va bene così”.

