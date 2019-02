ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Per Sarri e il Chelsea torna a materializzarsi l'incubo Manchester City dopo lo 0-6 di poche settimane fa. Il manager toscano perde ai rigori la sua prima finale in carriera, con l'errore proprio di Jorginho, nonostante un'ottima partita anche da parte di Emerson. Vincenzo Grifo trascina il Friburgo con un gol da cineteca, Balotelli non incide nel pari dell'OM. Ranieri perde ancora con il Fulham, gioia incredibile per il portiere ex Roma Pigliacelli.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

CARABAO CUP

JORGINHO (Chelsea) 6 – Il Chelsea sfida il City nella finale di Carabao Cup. L'italobrasiliano è senza dubbio più preciso rispetto alle ultime uscite, anche se nel primo tempo costruisce poco perché i Blues soffrono inevitabilmente il palleggio della squadra di Guardiola. Nella ripresa meglio , così come i suoi compagni, ma nella lotteria dei rigori sbaglia uno dei due tiri decisivi. Chelsea a mani vuote, City che esulta. Si fa ammonire, ormai come di consueto, ma per un fallo tattico intelligente.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6,5 – Una delle migliori partite del terzino ex Roma a Londra. Nel primo tempo fatica molto a trovare le misure a Bernardo Silva, poi si mette in testa che quella sarà una partita completamente difensiva e dà il suo meglio alzando l'attenzione. Nella finale tra Chelsea e City di Carabao Cup, segna dal dischetto nella serie di rigori decisiva ma non basta. Vince la squadra di Guardiola.

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 6,5 – Contro il Manchester City si gioca il suo primo trofeo in carriera, la Carabao Cup (ex League Cup). Davanti all'armata di Guardiola il Chelsea parte con qualche difficoltà ma poi reagisce: il tecnico toscano prepara molto bene la partita, concede pochissimo agli avversari e gioca spesso di rimessa, con qualche momento di forcing offensivo. I Blues chiudono in crescendo, forse meritando qualcosa in più, ma poi devono arrendersi ai rigori. Sarri stavolta sfortunato, tradito proprio da Jorginho e da Kepa. Fa discutere infatti la lite a distanza con il portiere spagnolo, che rifiuta la sostituzione per infortunio. Il manager toscano si infuria e lascia addirittura la panchina.

NON HANNO GIOCATO: Davide Zappacosta (Chelsea)

PREMIER LEAGUE

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 – Buon momento del West Ham, che batte 3-1 in rimonta il Fulham di Ranieri. Il centrale ex Torino è ormai una certezza ed entra anche nel gol del pareggio, anche se in modo non del tutto volontario, con una carambola che consegna il pallone al Chicharito Hernandez.

ADAM MASINA (Watford) 6,5 – L'ex terzino del Bologna gioca da titolare in casa del Cardiff. Match che vede la vittoria in goleada del Watford con il risultato di 5-1 e tripletta di Deulofeu. Bene il classe '95, che si propone con ottima frequenza.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United)

DALLA PANCHINA:

CLAUDIO RANIERI (Fulham) 5 – Terza sconfitta di fila per l'allenatore testaccino. Il suo Fulham va in vantaggio in casa del West Ham con Babel, ma poi si sgretola alla prima difficoltà, anche se c'è da recriminare per il pareggio di Hernandez col braccio. Ora l'ex campione d'Inghilterra rischia la panchina a causa di una classifica disperata.



LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5 – Balotelli parte da titolare nel match interessante contro il Rennes. Nel 4-4-2 varato da Rudi Garcia, però, Supermario fatica molto a trovare la posizione e a incidere. Nel primo tempo Balo si fa ammonire e si fa anche male in uno scontro: uscirà al 75' per fare posto a Payet, mentre l'OM pareggia 1-1.

MARCO VERRATTI (PSG) 6,5 – Il PSG si sbarazza senza grandi difficoltà, nonostante la formazione imbottita di riserve, del Nimes.

Verratti metto lo zampino nel gol del vantaggio con un pallone delizioso a scavalcare la difesa e poi conduce la solita gara di qualità e quantità.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Gianluigi Buffon (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7,5 – E' una giornata in cui riesce tutto al Friburgo, vincente per ben 5-1 sull'Augsburg. Grande protagonista Vincenzo Grifo, che mette una firma bel leggibile sulla partita: al 30' segna il 2-0 con un calcio di punizione meraviglioso, per potenza e precisione, imprendibile per il portiere. Poi batte un calcio d'angolo magistrale al 43' per l'incornata di Pedersen. Partita e prestazione da incorniciare per l'ex Hoffenheim, nella speranza che Mancini abbia visto tutto.

GIULIO DONATI (Mainz) 6,5 – Il terzino del Mainz torna titolare ben nove mesi dopo l'ultima volta. Un digiuno lunghissimo per l'ex Inter, che porta fortuna ai suoi: con lui in campo arriva una bella vittoria ai danni dello Schalke 04 di Tedesco.

DANIEL CALIGIURI (Schalke 04) 5,5 – A fare da contraltare a Donati c'è la partita di Daniel Caligiuri, che nella sfida a distanza tra italiani ha la peggio. L'esterno dello Schalke parte titolare, ma si fa notare poco, finendo il match anche ammonito. Il 3-0 col Mainz è risultato pesante, soprattutto per brutto momento della formazione di Gelsenkirchen.

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 – Serata amara per il terzino del Valencia: la squadra di Marcelino va in vantaggio con Kondogbia e poi si fa riprendere dal Leganes all'89'. Solita partita propositiva per Piccini, che però non riesce a fare la differenza.

DANIELE VERDE (VALLADOLID) 5,5 – L'ex attaccante della Roma non trova una maglia dal 1' nel match casalingo contro Il Betis Siviglia. Verde entra al 54' al posto di Pablo Hervias, prova qualche giocata ma senza sortire grandi effetti.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal)

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) - L'Al-Hilal giocherà oggi alle 17 contro l'Ittehad.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 6 – Il portiere scuola Udinese ne prende altri 3. Contro l'Alanyaspor, il suo Kasimpasa viene preso a pallonate con ben 19 tiri subiti. Scuffet si difende come può e anzi evita un punteggio peggiore con qualche ottimo intervento.

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 – Con la sconfitta per 2-0 sul campo del Panionios, il Panathinaikos di Federico Macheda si allontana ulteriormente dalla zona Europa. L'attaccante ex Manchester United non riesce a incidere e prolunga il digiugno di gol in campionato che dura da un mese.

MIRKO PIGLIACELLI (CSU CRAIOVA) 6,5 – Giornata da ricordare per Mirko Pigliacelli, portiere cresciuto nelle giovanili della Roma. L'estremo difensore del Craiova viene designato dal tecnico Devis Mangia per battere uno dei rigori più importanti della stagione. Pigliacelli, scelto dopo i continui errori dal dischetto dei suoi compagni, non tradiscee firma il gol del pareggio in casa della Steaua Bucarest. La partita, purtroppo per lui, finirà 3-2 per i padroni di casa della Steaua ma rimarrà la gioia e la corsa sfrenata per tutto il campo dopo aver gonfiato la rete.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Ankaragucu), Davide Lanzafame (Ferencvaros), Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia Varsavia)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6 – Il gol di Pigliacelli su calcio di rigore non basta. Il CSU Craiova perde lo scontro ad alta quota contro la Steaua Bucarest: l'ex ct dell'Under 21 fallisce la possibilità di tenere il passo della capolista Cluj e vede ora aumentare il divario dalla vetta.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

CLAUDIO RANIERI (FULHAM) 5

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 5

DANIEL CALIGIURI (SCHALKE 04) 5,5

TOP

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 7,5

MIRKO PIGLIACELLI (CSU CRAIOVA) 6,5

MARCO VERRATTI (PSG) 6,5

di Francesco Iucca

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui