JUVENTUS NAPOLI DE LAURENTIIS / Aurelio De Laurentiis si conferma senza peli sulla lingua. "La distanza con la Juventus? Facile essere davanti con 200 milioni di debiti nei confronti delle banche per un giocatore. Che gusto ci sarebbe a vincere così?". Il numero uno del Napoli non usa mezze parole nell'intervista rilasciata a 'Sky Sport'. De Laurentiis, oltre alla distanza dalla Juventus, ha parlato anche della stagione degli azzurri e del cammino in Europa League. "Andremo a Salisburgo, che è una bellissima città.

Siamo stati fortunati nel sorteggio per questo e perché disputeremo una gara forse più semplice rispetto alle altre. Non abbiamo paura di nessuno". Su: "Abbiamo l'uomo giusto alla nostra guida. La nostra è una rosa ampia e sta sperimentando tanto. Gli darei l’Oscar: è arrivato in un territorio complesso e complicato. Con il suo sorriso e la sua calma ha dato grande tranquillità a tutto l'ambiente. Sono sempre in linea con lui. Al momento la stagione del Napoli è da 7, se dovessimo raggiungere la finale di Baku il voto sarà certamente più alto".