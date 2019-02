CALCIOMERCATO INTER CASO ICARDI ABIAN MORANO WANDA NARA - Continua a tenere banco in casa Inter il 'caso Icardi'. Dopo la decisione di togliere la fascia di capitano al numero 9, affidata a Samir Handanovic, Icardi non si è più visto in campo a causa di un problema al ginocchio. Ieri anche il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti, si è espresso sulla questione, invitando il connazionale a risolvere i problemi con lo spogliatoio per tornare ad essere il calciatore decisivo che è stato in questi anni. Nel frattempo, anche contro la Fiorentina dell'ex Pioli non ci sarà e, al momento, non si sa quando tornerà a disposizione. Una situazione, dunque, che fa discutere.

Molto chiaro il parere dell'ex agente di 'Maurito', Abian, che dopo l'intervista a Calciomercato.it dei giorni scorsi, si è espresso anche a 'Sport'.

"Icardi è cambiato quando Wanda (Nara, moglie e agente del calciatore, ndr) è entrata nella sua vita. Prima era umile, concentrato e con tanta voglia di crescere e migliorare. È cambiato il suo modo di intendere la vita, un ritmo che personalmente non ritengo sia quello giusto. Onestamente, non sono sorpreso di quello che sta accadendo. Nel poco tempo in cui ho avuto modo di lavorare con sua moglie, ho notato subito un atteggiamento diverso. È isolato. Questo cambiamento nella sua vita, può mettere in pericolo il suo futuro sportivo. Sicuramente, andrà via dall'Inter. Per me, se ben assistito, è uno dei migliori numeri 9 e può arrivare a competere anche per la Scarpa d'Oro".

