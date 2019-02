Europa League, date e orari di Napoli-Salisburgo e Inter-Eintracht

EUROPA LEAGUE NAPOLI INTER ORARI / L'urna di Nyon ha decretato questa mattina gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Le italiane possono sorridere: evitati giganti come Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia e lo 'scontro fratricida', Napoli e Inter dovranno affrontare, rispettivamente, Salisburgo ed Eintracht Francoforte.

Due rivali, in ogni caso, da non sottovalutare: gli austraci nella scorsa stagione sfiorarono la finale e in questa stagione hanno superato la fase a gironi con sei vittorie su sei, proprio come i tedeschi.

Ufficializzate date e orari dei due match: il 7 marzo, alle 18:55, è in programma Eintracht-Inter, mentre Napoli-Salisburgo andrà in scena alle 21. Orari invertiti giovedì 14: Salisburgo-Napoli si gioca alle ore 18:55, Inter-Eintracht alle 21. In basso, il resto degli accoppiamenti degli ottavi di finale

Chelsea-Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria-Benfica

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal

