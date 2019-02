ALCIOMERCATO BOLOGNA SAPUTO / Joey Saputo pensa in grande per il suo Bologna.

Il presidente ha fatto il punto sulal stagione attuale e le prospettive future, svelando alcuni retroscena di calciomercato: "Qualunque sarà la nostra direzione, Bologna sappia una cosa: io non scappo - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Lo so che la gente mi rinfaccia il detto “Fire and Desire”, ma inavevo visto quello: come persona è stato fantastico, però delle volte non basta...? Avevamo una lista, mi sono informato e abbiamo deciso di prenderlo perché ci poteva dare carattere. Mercato? E’ ovvio che dobbiamo rivedere un po’ la nostra filosofia a livello del come spendiamo e quando. Non voglio arrivare che ogni anno lo scopo è di salvarsi, non possiamo pensare come una neopromossa ma come una squadra grande. E lo stadio, in futuro, ci darà opportunità per avere incassi più congrui e utilizzarli".