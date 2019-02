INTER RAPID VIENNA SPALLETTI ICARDI / Poker Inter nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Luciano Spalletti ha commentato il match di 'San Siro' ai microfoni di 'Sky Sport': "Con Ranocchia si può scherzare. Prima della partita gli ho detto 'oggi giochi e segni'. Ma pensavo ad uno da calcio d'angolo, non un tiro al volo da fuori area. È corretto dire che stiamo migliorando, ma non è corretto associarlo a quello che è successo negli ultimi giorni. La realtà è questa. Non dobbiamo alludere ad altre situazioni.

hanno aiutato tanto in mezzo al campo, mentre è mancata un po' di qualità sulla trequarti. A volte facciamo il lavoro che dobbiamo fare, altre facciamo più difficoltà". 'Frecciata', poi, nei confronti di: "Parlo di quelli che ci sono ora, che hanno vinto 4-0. Si dà forza a quelli che corrono, pedalano, che prendono calci. E si dice bravi". Infine, sull'eventuale avversario degli ottavi di finali: "Ci sono 4/5 squadre che sono più forti. Se sulla carta troviamo qualcuno di meno forte è meglio. Ma tanto di lì bisogna passare".