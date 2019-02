PAGELLE E TABELLINO NAPOLI ZURIGO / Passeggiata di salute per il Napoli che porta a casa una vittoria comoda e una qualificazione in realtà già acquisita all'andata. Molto bene Ounas, ma bene un po' tutti. Ottime notizie da chi sta recuperando la forma migliore, come Ghoulam, Chiriches e soprattutto un ritrovato Simone Verdi.

NAPOLI

Meret 6,5 - Ad inizio gara tiene tutti col fiato sospeso dopo una brutta caduta. Ceesay lo travolge, lui si schianta male col braccio, ma per fortuna niente di grave. Poi presidia l'area di rigore con la consueta sicurezza.

Hysaj 6,5 - Come sempre monitora la situazione senza fare danni, ma neppure ruba l'occhio per azioni particolarmente interessanti. Diciamo che la sua solidità alle spalle di Ounas consente al numero 11 azzurro di non preoccuparsi minimamente della fase difensiva.

Chiriches 6,5 - Era per lui una partita importantissima, il grande rientro dopo quasi 6 mesi. Di sicuro la gara migliore per ritrovare smalto e sicurezze, in marcatura su un avversario sicuramente arcigno come Ceesay, ma tutt'altro che irresistibile. Dal 57' Luperto 6 - Bene anche lui, controlla la situazione senza grossi patemi, un'altra mezz'oretta di esperienza per un prospetto interessante.

Koulibaly 6,5 - Abituato ad avversari ben più impegnativi, il rischio è qualche pericoloso calo di concentrazione che però per fortuna viene abbastanza arginato. In grande controllo, come sempre ormai.

Ghoulam 7 - Di certo una delle sue prestazioni migliori da quando è tornato in campo dopo un anno di stop. Spinge tanto, avvalendosi del tanto spazio sulla sua fascia. Guadagnerebbe anche un rigore che più solare non si può, ma Sidiropoulos decide che non c'è nulla. Incredibilmente.

Ounas 7,5 - Parte come gli capita spesso, un po' autoreferenziale, a tratti irritante. Poi mette lo scavetto sotto al pallone e serve Verdi a tu per tu col portiere e in un attimo dimentichi tutto quanto fatto vedere fino ad allora. Completa la sua gran gara con il raddoppio che mette il punto esclamativo alla partita e alla sua prestazione. Dal 76' Milik sv

Diawara 6,5 - Molto lucido e concreto, spreca pochi palloni e mette ordine a centrocampo. Gare come questa gli danno una fiducia di cui sembra avere sicuramente un gran bisogno.

Zielinski 6 - Non ineccepibile da centrale di centrocampo. Rallenta un po' la manovra, spesso dà l'impressione di non aver preso la decisione di gioco giusta. Si sta lasciando preferire da esterno. Dal 65' Allan 6,5 - Il suo ingresso in campo restituisce brillantezza al Napoli, ci mette grane personalità, come gli accade sempre.

Verdi 7 - Parte maluccio, in qualche occasione incespica anche sul pallone, insomma sembra lontano parente del talento che qualche mese fa fraseggiava nello strettissimo con Mertens e Insigne. Poi però Ounas lo pesca alla grande e riesce finalmente a trovare il gol che lo sblocca, primo assoluto in Europa, e inizia a giocare anche un po' più 'light'. La testa nel calcio conta tantissimo, non lo diremo mai abbastanza.

Mertens 6 - Nel primo tempo non è ineccepibile nella finalizzazione e nell'apporto ai compagni, più concentrato nella ripresa quando illumina è dà anche ad Ounas uno splendido assist per il 2-0 partenopeo.

Insigne 6 - Niente di indimenticabile, fa da regista offensivo, non regala perle da ricordare ma comunque di certo non demerita.

All. Ancelotti 6,5 - Qualificazione doveva essere e qualificazione è stata.

Non che sia mai stato in dubbio, ma il Napoli riesce a tenere alta la concentrazione e si regala una buona sgambata in vista del Parma.



ZURIGO

Brecher 6 - Nella gara di andata il suo errore aveva dato il La alla vittoria agevole del Napoli, al San Paolo invece riesce a farsi rispettare mettendo a segno anche un paio di interventi davvero niente male. Splendida una parata a circa 15 minuti dal termine, su una conclusione dalla distanza.

Winter 5 - Distratto sul gol di Verdi, asfaltato da Ghoulam e dallo stesso ex Bologna, che fanno un po' ciò che gli pare. Non è un terzino vero e proprio, e si vede.

Bangura 5,5 - Bucato come tutta la difesa dal tracciante di Ounas per Verdi (1-0) e da quello di Mertens per lo stesso Ounas (2-0). In marcatura resta sempre attento, ma sulle palle filtranti lui come tutta la difesa imbarca parecchia acqua.

M. Kryeziu 5,5 - Discreta solidità per questo centrale che è solo omonimo del Kryeziu che la scorsa settimana aveva giocato da centrale di centrocampo e stasera invece era squalificato. Trafitto anche lui dai filtranti, soprattutto sul secondo gol.

Kololli 5 - A proposito di terzini che non sono esattamente terzini, lui gioca una gara di grande sacrificio, ma trova di fronte un Ounas in serata particolarmente ispirata. Limita i danni per quanto può, ma alla fine il francesino sale in cattedra e sono dolori. Dall'87' Kharabadze sv

Schoenbaechler 5,5 - Parte largo a sinistra, poi si sposta sulla destra, alternandosi con Khelifi come si fa spesso soprattutto nei campionati minori. In entrambi i casi non desta una grandissima impressione. Dal 63' Krasniqi 6 - Entra molto volenteroso, determinato a mettersi in luce. In una squadra che non ha niente da perdere ci riesce anche piuttosto bene.

Sohm 6 - Un ragazzo del 2001, neanche 18 anni, dimostra discreta personalità, ma alla lunga viene fuori il più esperto centrocampo del Napoli. Non malissimo comunque, vista anche l'età.

Domgjoni 5,5 - Quando entra Allan il Napoli inizia a prendere ancora di più il comando delle operazioni in mezzo al campo, travolgendo anche l'ordinato centrale croato che va parecchio in difficoltà. Fino a quel momento non era stato per niente male.

Khelifi 6 - Sua è forse l'occasione gol più nitida dello Zurigo, ma non riesce a trovare la rete. Comunque fra i più positivi dei suoi, si vede che è fra gli elementi più tecnici.

Odey 5,5 - Cerca di avvalersi degli spazi aperti dal più fisicato compagno di reparto, ma non ha molti palloni giocabili. Finisce fagocitato dalla difesa avversaria e rischia anche quando quasi si afferra con Diawara. Dal 61' Zumberi 5,5 -

Ceesay 5,5 - Attaccantone molto fisico e anche "sporco", come si vedono nei campetti di qualche categoria più giù. Va a fare a sportellate, prende parecchi rischi, insomma fa "peso" lì davanti. Non ruba esattamente l'occhio, diciamo così, e diciamo pure che vista la posta in palio pari a meno di zero in qualche occasione poteva anche tirare dietro la gamba.

All. Magnin 5,5 - Alla fine dei conti, visto il burrone qualitativo che c'è fra le due squadre, lo Zurigo viene a giocarsi una gara comunque dignitosa. Ci prova, ma non riesce a portare a casa neppure la soddisfazione di una rete al San Paolo. Forse l'avrebbe meritata.



Arbitro Sidiropoulos 4,5 - Non un arbitraggio negativo in senso generale, ma è davvero imbarazzante il rigore non assegnato a Ghoulam per fallo di Winter. Era più difficile non vederlo che vederlo.



TABELLINO

NAPOLI-ZURIGO 2-0 (agg. 5-1)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches (55' Luperto), Koulibaly, Ghoulam; Ounas (77' Milik), Diawara, Zielinski (67' Allan), Verdi; Mertens, Insigne. A disp. Ospina, Malcuit, Maksimovic, Callejon. All. Ancelotti

ZURIGO (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli (82' Kharabadze); Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler (64' Krasniqi); Odey (61' Zumberi), Ceesay. A disp. Vanins, Maxso, Dixon, Kasay. All. Magnin

ARBITRO: Sidiropoulos (GRE) MARCATORI: 43' Verdi, 75' Ounas AMMONITI: Chiriches

