Calciomercato Juventus, 'Diariogol': Ronaldo sta trattando l'addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO UNITED / Tra i peggiori in campo nella sfida di ieri sera contro l'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo è uno dei temi caldi della stampa spagnola e non solo per la prestazione in campo e per le polemiche con i tifosi spagnoli.

All'indomani della cocente sconfitta in Champions League, 'Diariogol.com' riporta un clamoroso scenario. Secondo il sito spagnolo, infatti, l'asso portoghese si starebbe già pentendo di aver scelto lain estate e avrebbe già avuto alcuni contatti con ilper valutare il ritorno ai Red Devils, dando la disponibilità ad ascoltare eventuali offerte della squadra inglese.