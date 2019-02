SPAL UFFICIALE LAZZARI INFORTUNIO / Brutte notizie per la Spal che deve fare a meno del suo giocatore migliore, Manuel Lazzari. L'esterno, infortunatosi durante il match contro la Fiorentina, come si legge sul sito del club di Ferrara, è stato costretto a svolgere un programma differenziato in palestra a causa della distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

