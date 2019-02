Calciomercato Sampdoria, nuove voci di cessione: la richiesta di Ferrero

SAMPDORIA CESSIONE SOCIETA' FERRERO - Nelle ultime settimane, più volte, si è parlato di una possibile cessione della Sampdoriada parte del presidente Massimo Ferrero. Nello stesso tempo, il massimo dirigente del club blucerchiato e il vice presidente Romei hanno più volte smentito questa possibilità.

Ma l'edizione genovese de 'La Repubblica' ha rilanciato anche nella giornata di ieri questa ipotesi, parlando anche di una richiesta di 180 milioni di euro da parte di Ferrero per cedere la società. La solidità del fondo italo-americano, interessato all'acquisto della, sarebbe certificato e potrebbe contare su una figura di garanzia come Gianluca, bandiera blucerchiata. Nel contempo, lo stesso Vialli deve rispondere anche alla proposta della, che lo vorrebbe al fianco del commissario tecnico Robertocome capo delegazione. A ricomporre un tandem che ha fatto sognare per tanto tempo i tifosi della Samp. Dunque, una situazione da seguire con attenzione nelle prossime settimane.