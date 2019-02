CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS / Non solo l'Atletico e la Champions. Fabio Paratici non tralascia il mercato, almeno nel pre-partita dell'incrocio del 'Wanda Metropolitano' tra la squadra di Simeone e la Juventus.

Il capo area sport della 'Vecchia Signora' preme perper svecchiare il reparto difensivo e, come scrive 'Tuttosport', oggi a Madrid dovrebbe incrociare Jorgeper fare il punto della situazione sul baby del Benfica, con i due che potrebbero aggiornarsi anche su, altri assistiti dell'agente portoghese in orbita bianconera. La Juve vuole anticipare le altre big d'Europa, tra cui anche l'Atletico Madrid. Il primo nome sulla lista di Paratici resterebbe comunque, anche la corsa all'olandese dell'Ajax è piena di insidie vista la concorrenza internazionale soprattutto del Barcellona. Si allontana invece, con il Real Madrid in vantaggio e che vorrebbe chiudere il prima possibile l'ingaggio del brasiliano in forza al Porto.