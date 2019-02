ATLETICO MADRID-JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CHAMPIONS ESCLUSIVO ANTONIO RUIZ - Manca poco, l'attesa sta per finire. Questa sera, alle 21, andrà in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone (fresco di rinnovo contrattuale) e la Juventus di Massimiliano Allegri. E di Cristiano Ronaldo, vecchio rivale dei 'Colchoneros' con la maglia del Real e spesso decisivo nelle precedenti sfide. "La cosa più importante per la Juventus è fare gol - le parole di Antonio Ruiz, giornalista di 'Cadena Cope', a Calciomercato.it - Quella dell'Atletico è una delle migliori difese d'Europa, ma con Cristiano Ronaldo ha sempre avuto problemi. Certo, lo conoscono bene e gli riserveranno un'attezione speciale. Bisognerà anche vedere quale Ronaldo arriverà qui, se quello letale oppure no. C'è grande rispetto anche per Mario Mandzukic, uno degli ex della partita, e poi ci sarà anche Dybala. La priorità dell'Atletico, comunque, è quella di non prendere gol in casa".

Atletico Madrid-Juventus, Ruiz: "Al Wanda la squadra di Simeone si trasforma"

La gara si disputerà al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, lo stadio dell'Atletico che ospiterà anche la finale della Champions League, in programma il prossimo 1 giugno. "Nel suo stadio, la squadra ha dimostrato, anche di fronte a rivali importanti, di essere più forte. Ha più intensità, si trasforma. Col Rayo, nell'ultimo turno della Liga, non ha giocato bene ma è riuscita a vincere con la sola occasione creata. Spero di vedere l'Atletico in formato europeo, che prova a vincere dal primo minuto e pressa l'avversario in ogni zona del campo". Continua Ruiz ai nostri microfoni: "Ci sarà uno stadio pieno e questo è un anno importante per la squadra di Simeone, visto che qui si giocherà anche la finale. Sarebbe un peccato non approfittare di questa occasione per l'Atletico".

Una sfida che non ha favoriti, secondo Antonio Ruiz: "Credo che le possibilità di passaggio del turno siano divise equamente tra le due squadre. Tra il match di oggi e il ritorno di Torino prevedo poche reti, con le difese predominanti sull'attacco. Ma non vedo una favorita", ha concluso il giornalista spagnolo a Calciomercato.it.

