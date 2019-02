Calciomercato Milan, nuovo annuncio di Bakayoko sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO CHELSEA / Dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, Bakayoko è diventato una colonna del Milan di Gattuso. Il centrocampista, con le sue prestazioni, ha contribuito a blindare la mediana rossonera e adesso il Diavolo vola.

La lotta per un posto insarà dura, ma il francese, intervistato da 'Rmc Sport France', è ottimista: "E' triste che il Milan non abbia partecipato alle ultime Champions, spero che riusciremo a tornarci. Insieme al quarto posto, vorrei la chiamata in nazionale". Sul suo futuro: "Non posso parlarne ora, vedremo a fine stagione. Di certo al Milan sto benissimo e vorrei continuare qui, ma ho un contratto con il".