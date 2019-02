Calciomercato Juventus, Wenger 'promuove' Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY WENGER ARSENAL - Arriva anche la 'benedizione' di Arsene Wenger sull'affare Ramsey-Juventus. Il club bianconero lo ha ufficializzato nelle scorse settimane, il 28enne centrocampista gallese approderà in Italia alla fine della stagione in corso a parametro zero.

Una perdita importante per l', un innesto di valore per la squadra di: "È una mossa interessante per Ramsey - il parere di Arsene, che per dieci anni ha allenato il giocatore, riportato dal 'Sun' - Sta crescendo molto e la sua dote migliore è quella di fornire assist. Oggi non si trovano molti centrocampisti in grado di spaccare le partite, è un innesto importante per la Juventus".