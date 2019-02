SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del monday night tra Roma e Bologna, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che serve a mettere in luce l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la passata stagione per aiutare gli arbitri a contenere gli errori. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato. Nella 24esima giornata si è registrato il caso più clamoroso nel lunch match tra Spal e Fiorentina: il direttore di gara Pairetto ha annullato il gol di Valoti e contestualmente assegnato un calcio di rigore ai viola perché ad inizio azione Chiesa aveva subito fallo nell'area estense.

Serie A, 24esima giornata: risultati e classifica senza Var

Lo scontro diretto salvezza è stato deciso dal Var: l'batte ilgrazie ad un penalty assegnato dadopo che quest'ultimo ha consultato il monitor a bordocampo, essendogli sfuggita la gomitata dia Pussetto. Infine nel posticipo trae Torino, lo scambio di persona trae Malcuit costringe l'arbitroa togliere l'ammonizione (e la conseguente espulsione) al brasiliano per darla al terzino azzurro.

Juventus-Frosinone 3-0

Cagliari-Parma 2-1

Atalanta-Milan 1-3

Spal-Fiorentina 2-3

Empoli-Sassuolo 3-0

Genoa-Lazio 2-1

Udinese-Chievo 0-0

Inter-Sampdoria 2-1

Napoli-Torino 0-0

Roma-Bologna stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 66, Napoli 53, Inter 46, Milan 42, Roma* 38, Lazio 38, Atalanta 38, Torino 35, Fiorentina 35, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 28, Cagliari 24, Spal 22, Udinese 22, Empoli 21, Bologna* 18, Frosinone 16, Chievo 9.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 68, Napoli 53, Inter 44, Milan 39, Torino 36, Lazio 36, Sampdoria 35, Atalanta 35, Roma* 33, Fiorentina 33, Sassuolo 30, Parma 29, Cagliari 28, Genoa 28, Spal 26, Empoli 25, Udinese 22, Frosinone 18, Bologna* 16, Chievo 12.

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui