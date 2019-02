ATALANTA MILAN GATTUSO / Successo importante per il Milan sul campo dell'Atalanta: i rossoneri rimontano il vantaggio bergamasco con le reti di Piatek e Calhanoglu. Nel post gara, Rino Gattuso ha parlato a 'Dazn' commentando la vittoria: "Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati fortunati a fare gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo espresso ottimo calcio, dobbiamo continuare con questo calcio, con sacrificio. Questo momento ci sta dando una mano la voglia di sacrificarci, di ripartire e far male gli avversari.

Ci godiamo una giornata bella ma testa all'Empoli perché non possiamo montare".

PRIMO TEMPO - "Nel primo tempo andavamo a cercare palla dritta su Piatek o Suso, dovevamo uscire dalla pressione passando per Bakayoko. Lo abbiamo fatto nel secondo tempo e avevamo tantissimo campo negli ultimi trenta-quaranta metri".

CALHANOGLU - "Io credo in tutti i miei ragazzi. In questi 7-8 mesi ha avuto un po' di problemi, a livello tecnico ha giocato al di sotto delle sue possibilità, a livello di corsa e cattiveria ha fatto una grandissima stagione. Ci mancava la sua qualità e da due partite la sta ritrovando. Per noi è un giocatore importante. Il rapporto che ho con lui ce l'ho con tutti, poi è normale che qualcuno che gioca meno mi guardi con gli occhi storti".

KESSIE - "Tante volte giocando uomo su uomo si creano linee di passaggio. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto bene, l'avevamo preparata così. Kessie ha fatto bene, anche Paqueta".

