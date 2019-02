CAGLIARI PARMA PAVOLETTI / Leonardo Pavoletti è il man of the match di Cagliari-Parma. L'attaccante, autore dei due gol che hanno consegnato la vittoria ai sardi, ha parlato a 'Sky Sport': "oggi è andata bene, serviva un po' di fortuna. Ci servono punti per arrivare alla salvezza. Come faccio a saltare così in alto? La voglia di far gol mi porta a raggiungere grandi altezze. Bisogna saltare al momento giusto. Su quel cross mi brillavano gli occhi. Ognuno ha il suo, io ho il colpo di testa.

La particolarità di questa sera è che ho fatto gol di piede".

Il bomber ha poi parlato delle assenze di Castro e Birsa e del suo periodo al Napoli: "Pesano le assenze di Castro e Birsa. L'infortunio del primo è stato un brutto colpo. Il Napoli? Con quel Mertens non era facile trovare spazio. Sarri non faceva girare tanto la rosa. I mesi a Napoli sono stati belli. Avrei voluto segnare anche lì".

