Conte avanza in Coppa Italia e vola basso: “Non possono giocare sempre gli stessi, bisogna soffrire”

Il Napoli supera gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma solo ai calci di rigore, contro un indomabile Cagliari: il commento a caldo di mister Conte in conferenza stampa

Sono serviti 10 tentativi prima di mettere la parola fine di un lunghissimo match tra Napoli e Cagliari. Il rigore decisivo è stato segnato da Buongiorno, che ha superato Caprile spedendo la palla nell’angolino, dove non era possibile arrivare.

Antonio Conte e Lele Oriali hanno esultato a modo loro al termine del match. Sono scappati subito verso il tunnel degli spogliatoi, visibilmente contrariati dalla sofferenza patita durante tutta la lotteria.

Il primo commento di mister Conte in conferenza stampa: “La serie di rigore è stata interminabile. I calciatori sono stati molto bravi, era difficile ingannare i portieri. È passata la squadra che ha meritato di più. Il gol concesso è stato molto fortuito. Per il resto, siamo contenti di essere andati avanti. Ci sono state delle buone risposte. Fin quando non torneranno gli infortunati, dobbiamo guardare avanti e fare di necessità virtù”

Sul turnover: “A volte sei obbligato a fare ampio turnover, perché hai bisogno di vedere i calciatori. Sono contento delle scelte fatte. Giocheremo ogni 3 giorni e non è possibile andare avanti sempre con gli stessi. Ci sarà da soffrire, mettiamoci l’anima in pace. Saremo valutati in base al risultato. Serve quello che stiamo facendo: compattezza, energia”

Su Lucca: “La prova di Lucca è stata come quella degli altri calciatori. Ha fatto gol. È un calciatore che deve continuare a lavorare. Deve continuare a migliorare”