PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): Lucca tra fischi, Buongiorno decide la lunghissima serie di rigori

Le pagelle, i top e i flop del match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale tra Napoli e Cagliari: azzurri ai quarti dopo i calci di rigore

Il Napoli accede ai quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore. Decisivi gli errori di Luvumbo e il gol di Buongiorno, dopo una lunghissima serie dal dischetto.

Lorenzo Lucca Napoli-Cagliari
Lorenzo Lucca in Napoli-Cagliari

Si sblocca Lorenzo Lucca, che però esce tra i fischi. Il centravanti, in effetti, a parte la rete del primo tempo fa ben poco per strappare gli applausi. La sua gara dura quasi 70 minuti, ma tocca davvero pochi palloni e ne perde una quantità enorme. La rete del Cagliari è fortuita. Un rimpallo sul contrasto tra Borrelli e McTominay porta il pallone direttamente sui piedi di Esposito, bravissimo a concludere a rete e superare Milinkovic-Savic.

Ai rigori spiccano gli errori di Felici (traversa piena), Neres (Caprile indovina l’angolo) e Luvumbo (bravo Milinkovic a parare un tiro fiacco). Buongiorno al decimo tentativo calcia nell’angolino e batte il portiere avversario.

Le pagelle di Napoli-Cagliari

NAPOLI

TOP Vergara 7 – Personalità da vendere nel suo stadio, con la squadra del cuore. L’assist per Lucca è un cioccolatino troppo invitante, ma è tutta la sua partita che è ricca di spunti positivi. Sì, Conte ha acquistato un nuovo giocatore per il tour de force di dicembre.

Flop Hojlund 5,5 – Ingresso in campo rivedibile. Riesce a segnare il suo calcio di rigore per rendere meno amara una prestazione opaca

  • Milinkovic-Savic 6,5
  • Beukema 6
  • Juan Jesus 6
  • Olivera 6 (Lang 6)
  • Mazzocchi 6 (Buongiorno 6,5)
  • Vergara 7 (Neres 6)
  • Elmas 5,5
  • Spinazzola 6
  • Politano 5,5
  • Ambrosino 6 (McTominay 6)
  • Lucca 6 (Hojlund 5,5)
  • Conte 6,5

CAGLIARI

TOP Esposito 7 – Entra, segna e realizza anche il suo calcio di rigore in uno stadio che di certo non gli è indifferente. Sta bene, sta dimostrando di essere veramente una risorsa importante per la stagione del Cagliari

FLOP Luvumbo 5 – Bocciato su ogni fronte. Mai pericoloso in attacco, perde palloni e sbaglia anche il suo rigore, prima che Buongiorno realizzi quello decisivo per accedere ai quarti

  • Caprile 5
  • Di Pardo 5
  • Rodriguez 5,5 (Idrissi 6)
  • Luperto 5,5
  • Obert 5,5
  • Adopo 5,5
  • Deiola 6 (Felici 6)
  • Gaetano 5,5 (Prati 6)
  • Luvumbo 5
  • Kilicsoy 5,5 (Esposito 7)
  • Pavoletti 5 (Borrelli 6)
  • Pisacane 6,5

Il tabellino di Napoli-Cagliari

Marcatori: 28′ Lucca, 67′ Esposito

Calci di rigore:
C) Obert (X)
N) Politano (X)
C) Borrelli (X)
N) McTominay (X)
C) Prati (X)
N) Lang (X)
C) Felici (O)
N) Hojlund (X)
C) Esposito (X)
N) Neres (O)
C) Luperto (X)
N) Elmas (X)
C) Adopo (X)
N) Milinkovic-Savic (X)
C) Idrissi (X)
N) Spinazzola (X)
C) Di Pardo (X)
N) Juan Jesus (X)
C) Luvumbo (O)
N) Buongiorno (X)

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (74′ Lang); Mazzocchi (68′ Buongiorno), Vergara (74′ Neres), Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino (60′ McTominay); Lucca (68′ Hojlund)

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (61′ Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Deiola (85′ Felici), Gaetano (55′ Prati); Luvumbo, Kilicsoy (55′ Esposito); Pavoletti (55′ Borrelli)
Arbitro: Sacchi; assistenti: Bercigli e Mastrodonato; IV: La Penna; VAR: Camplone e Sozza
Ammoniti: Luperto (C) Prati (C)
Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 4′ di recupero nel secondo tempo

