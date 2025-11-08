DIRETTA Serie A, Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0: calcio d’inizio LIVE

Doppio impegno in programma alle 15 di sabato: calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Iniziata venerdì sera con Pisa-Cremonese, l’undicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Il cartellone del sabato partirà con le due sfide delle 15: Como-Cagliari e Lecce-Verona.

Reduce dal buon pareggio in casa del Napoli, la squadra allenata da Cesc Fabregas va a caccia del decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia e della terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle contro Juventus ed Hellas.

Scesi in campo lunedì sera, i sardi proveranno a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo. Senza vittorie da sei giornate, Fabio Pisacane ha bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Con lo stesso obiettivo, in Salento si affronteranno i giallorossi di Eusebio Di Francesco e gli scaligeri di Paolo Zanetti. Reduci dalla sconfitta beffa nel finale contro l’Inter, i veneti non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato, collezionando tre sconfitte e due pareggi.

Dopo la vittoria a Firenze, i padroni di casa vanno a caccia del primo successo tra le mura amiche. Calciomercato.it seguirà le due partite delle ore 15 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Como-Cagliari e Lecce-Verona

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.

Allenatore: Fabregas.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho; Palestra, Gaetano, Felici; S. Esposito.

Allenatore: Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente

Allenatore: Eusebio Di Francesco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban

Allenatore: Paolo Zanetti

CLASSIFICA SERIE A