Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0: calcio d’inizio LIVE

Foto dell'autore

Doppio impegno in programma alle 15 di sabato: calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Iniziata venerdì sera con Pisa-Cremonese, l’undicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Il cartellone del sabato partirà con le due sfide delle 15: Como-Cagliari Lecce-Verona.

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas
DIRETTA Serie A, Como-Cagliari (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Reduce dal buon pareggio in casa del Napoli, la squadra allenata da Cesc Fabregas va a caccia del decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia e della terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle contro Juventus ed Hellas.

Scesi in campo lunedì sera, i sardi proveranno a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo. Senza vittorie da sei giornate, Fabio Pisacane ha bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Con lo stesso obiettivo, in Salento si affronteranno i giallorossi di Eusebio Di Francesco e gli scaligeri di Paolo Zanetti. Reduci dalla sconfitta beffa nel finale contro l’Inter, i veneti non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato, collezionando tre sconfitte e due pareggi.

Dopo la vittoria a Firenze, i padroni di casa vanno a caccia del primo successo tra le mura amiche. Calciomercato.it seguirà le due partite delle ore 15 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Como-Cagliari e Lecce-Verona

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.
Allenatore: Fabregas.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho; Palestra, Gaetano, Felici; S. Esposito.
Allenatore: Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente
Allenatore: Eusebio Di Francesco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban
Allenatore: Paolo Zanetti

CLASSIFICA SERIE A

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie