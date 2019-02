Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN/ Mai come quest'anno, la Serie B è una grandissima fucina di talenti per le grandi squadre di A, pronte a rinforzarsi con giovani di belle prospettive. Sono 5 i giocatori dal valore maggiore nel campionato PER SCOPRIRE QUALI SONO CLICCA QUI