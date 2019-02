CALCIOMERCATO INTER ARSENAL OZIL / Ha 19 anni, quasi 100 presenze in prima squadra e un futuro che sembra roseo: Kai Havertz potrebbe trasformarsi in un alleato dell'Inter. Il motivo? L'interesse dell'Arsenal per il centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen. Il 19enne ha stregato i 'Gunners' che lo avrebbero individuato come possibile erede di Mesut Ozil che sembra aver terminato la sua avventura a Londra.

Per Havertz però c'è da battere la concorrenza del: anche il club bavarese è da tempo interessato al baby talento tedesco ed è pronto a investirci in maniera consistente visto il programma di ringiovanimento della società tedesca.

Nel caso in cui Havertz davvero andrà all'Arsenal, ecco che i londinesi potrebbero dare il via libera alla cessione di Ozil: l'ex Real Madrid è da tempo nel mirino dell'Inter e in estate potrebbe esserci un nuovo assalto.

