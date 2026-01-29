Atalanta
Inter, tentativo per Diaby: è arrivata la risposta dell’Al-Ittihad

L’esterno francese ha già detto sì ai nerazzurri

L’Inter è al lavoro per rinforzare le corsie esterne, in particolare quella di destra. Non solo Perisic, i nerazzurri stanno lavorando anche sul fronte Moussa Diaby. Col franco-maliano c’è già un accordo di massima, mentre all’Al-Ittihad è stata presentata una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Stando a fonti francesi e arabe, però, questa offerta è stata rispedita al mittente. L’Al-Ittihad, insomma, ha detto no al prestito con opzione d’acquisto dell’esterno offensivo, pagato ben 60 milioni appena un anno fa e un titolare della squadra ora guidata dall’ex Milan Sergio Conceicao.

I discorsi tra i due club proseguono, ma come ha scritto Calciomercato.it, non sarà semplice per l’Inter scardinare il muro dell’Al-Ittihad, proprio in virtù del fatto che il classe ’99 è stato pagato tanto e che l’opzione non verrebbe sicuramente esercitata (Diaby guadagna sui 15 milioni…). Inolte, ripetiamo, il 26enne è un elemento importante della formazione in cui la stella è sempre Karim Benzema.

