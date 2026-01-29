Diaby e non solo, restyling Inter sulla fascia destra: il punto | CM

Due nuovi arrivi e una partenza, aspettando il rientro di Dumfries

In attesa del rientro di Dumfries, la fascia destra dell’Inter potrebbe cambiare volto in questo rush finale della sessione di gennaio.

Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il club nerazzurro è al lavoro in queste ore per strappare l’ok dell’Al-Ittihad alla cessione in prestito con opzione di Moussa Diaby. Un via libera non scontato, visto che solo un anno fa è stato pagato circa 60 milioni di euro.

Il franco-maliano ha già una intesa di massima con Marotta e Ausilio, ha già insomma detto sì come Ivan Perisic. Anche per il grande ritorno del croato serve l’apertura del club proprietario del suo cartellino, nel suo caso del PSV: apertura adesso meno impossibile visto che la squadra di Bosz ha mancato la qualificazione al playoff di Champions.

L’Inter fa affidamento pure sullo stesso Perisic per scardinare il muro degli olandesi. I nerazzurri possono chiudere dietro il pagamento di un indennizzo, garantendo al classe ’89 un anno e mezzo di contratto come da accordo attuale tra lui e la società di Eindhoven.

Perisic è ambidestro, per cui farebbe comodo anche a sinistra – dove sostanzialmente ha sempre giocato – per far rifiatare Dimarco, ieri sera a Dortmund tra i migliori in campo.

Inter, addio Luis Henrique con il doppio via libera Diaby-Perisic

Con i via libera per Diaby e Perisic, l’Inter si priverebbe dopo appena otto mesi di Luis Henrique, bocciato da Chivu. A meno di sorprese il futuro del brasiliano non sarebbe in Turchia, perché è stata respinta la doppia offerta (prestito con diritto) del Besiktas, bensì in Premier League, con il Bournemouth ad ora in netta pole.

A proposito di uscite e del sopracitato Besiktas, i turchi stanno per accogliere un altro calciatore nerazzurro: Kristjan Asllani, scaricato dal Torino (che aveva un obbligo condizionato) dopo soli 6 mesi. Il centrocampista italo-albanese dovrebbe trasferirsi a Istanbul in prestito con opzione d’acquisto.