PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione Bellingham

Voti, top e flop del match valevole per l’ultima giornata della League Phase di Champions
L’Inter vince e convince (specie nella ripresa) in casa del Borussia Dortmund, ma il successo in Germania non basta per la qualificazione diretta agli ottavi Champions. I nerazzurri di Chivu chiudono la League Phase al decimo posto (testa di serie), e per questo saranno costretti a passare dai playoff.
Le Pagelle di Borussia Dortmund-Inter
BORUSSIA DORTMUND
Kobel 6
Can 6
Schlotterbeck 6
Mané 6 – Dall’89’ Couto s.v.
TOP Ryerson 7 – Non tira mai indietro la gamba, quando ha il pallone tra i piedi punta e va: intraprendente.
FLOP Bellingham 5 – Non all’altezza del suo prestigioso cognome. Sbaglia tanto, troppo. Presuntuoso.
Nmecha 6,5
Bensebaini 5,5 – Dall’81’ Chukwuemeka s.v.
Beier 5,5
Silva 6 – Dall’81’ Brandt s.v.
Guirassy 6 – FLOP Dal 68′ Adeyemi 5 – Fallisce l’occasionissima del possibile uno a zero, poi regala il raddoppio all’Inter. Peggio di così…
All.Kovac 6
INTER
Sommer 7
TOP Bisseck 7,5 – Nel primo tempo è attaccante aggiunto come chi è chiamato a sostituire, cioè Bastoni. Nella ripresa accompagna meno, ma dietro è un muro.
Acerbi 7
Akanji 6,5
Luis Henrique 6
Sucic 6 – Dall’88’ Bastoni s.v.
FLOP Zielinski 5,5 – Fatica a prendere possesso del centrocampo. Nel rincorrere fa fatica. Dal 73′ Frattesi 6,5
Mkhitaryan 6,5 – Dall’88’ Diouf 6,5
TOP Dimarco 8 – Sembrava non essere in gran serata, poi a dieci dal termine – con un capolavoro su punizione – regala per qualche minuto gli ottavi diretti.
Bonny 6 – Dal 56′ Pio Esposito 6,5
Thuram 7 – Dall’88’ Lautaro s.v.
All.Chivu 6,5
Arbitro Kovacs 6
TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2
Marcatori: 80′ Dimarco, 94′ Diouf
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané (89′ Couto); Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini (81′ Chukwuemeka); Beier, Silva (81′ Brandt); Guirassy (68′ Adeyemi). All.: Kovac
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic (88′ Bastoni), Zielinski, Mkhitaryan (88′ Diouf), Dimarco; Bonny (56′ Pio Esposito), Thuram (88′ Lautaro). All.: Chivu
ARBITRO: Kovacs (ROM)
AMMONITI: Akanji, Bensebaini, Acerbi