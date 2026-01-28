PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione Bellingham

Voti, top e flop del match valevole per l’ultima giornata della League Phase di Champions

L’Inter vince e convince (specie nella ripresa) in casa del Borussia Dortmund, ma il successo in Germania non basta per la qualificazione diretta agli ottavi Champions. I nerazzurri di Chivu chiudono la League Phase al decimo posto (testa di serie), e per questo saranno costretti a passare dai playoff.

Le Pagelle di Borussia Dortmund-Inter

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6

Can 6

Schlotterbeck 6

Mané 6 – Dall’89’ Couto s.v.

TOP Ryerson 7 – Non tira mai indietro la gamba, quando ha il pallone tra i piedi punta e va: intraprendente.

FLOP Bellingham 5 – Non all’altezza del suo prestigioso cognome. Sbaglia tanto, troppo. Presuntuoso.

Nmecha 6,5

Bensebaini 5,5 – Dall’81’ Chukwuemeka s.v.

Beier 5,5

Silva 6 – Dall’81’ Brandt s.v.

Guirassy 6 – FLOP Dal 68′ Adeyemi 5 – Fallisce l’occasionissima del possibile uno a zero, poi regala il raddoppio all’Inter. Peggio di così…

All.Kovac 6

INTER

Sommer 7

TOP Bisseck 7,5 – Nel primo tempo è attaccante aggiunto come chi è chiamato a sostituire, cioè Bastoni. Nella ripresa accompagna meno, ma dietro è un muro.

Acerbi 7

Akanji 6,5

Luis Henrique 6

Sucic 6 – Dall’88’ Bastoni s.v.

FLOP Zielinski 5,5 – Fatica a prendere possesso del centrocampo. Nel rincorrere fa fatica. Dal 73′ Frattesi 6,5

Mkhitaryan 6,5 – Dall’88’ Diouf 6,5

TOP Dimarco 8 – Sembrava non essere in gran serata, poi a dieci dal termine – con un capolavoro su punizione – regala per qualche minuto gli ottavi diretti.

Bonny 6 – Dal 56′ Pio Esposito 6,5

Thuram 7 – Dall’88’ Lautaro s.v.

All.Chivu 6,5

Arbitro Kovacs 6

TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2

Marcatori: 80′ Dimarco, 94′ Diouf

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané (89′ Couto); Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini (81′ Chukwuemeka); Beier, Silva (81′ Brandt); Guirassy (68′ Adeyemi). All.: Kovac

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic (88′ Bastoni), Zielinski, Mkhitaryan (88′ Diouf), Dimarco; Bonny (56′ Pio Esposito), Thuram (88′ Lautaro). All.: Chivu

ARBITRO: Kovacs (ROM)

AMMONITI: Akanji, Bensebaini, Acerbi